ريال مدريد يتصدر الليجا مؤقتًا بالفوز على ألافيس

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق ريال مدريد انتصارًا هامًا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، في معقل الأخير “مينديزوروزا” في إطار منافسات الجولة الـ15 من الليجا.

وسجل الأهداف لريال مدريد راموس في الدقيقة 52، وكارفاخال في الدقيقة 69، بينما لديبورتيفو ألافيس سجل لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وبهذا الانتصار يقفز ريال مدريد لصدارة الليجا بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأت المباراة بمحاولات لأصحاب الأرض ديبورتيفو ألافيس للتقدم، حيث سقط أليكس فيدال في منطقة جزاء ريال مدريد، وطالب بالحصول على ركلة جزاء، ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو التي أثبتت عدم صحتها في الدقيقة 7.

وانحصر اللعب في الدقائق العشر الأولى في خط الوسط، ولم تظهر أي محاولات خطرة، حتى انطلق إيسكو على الطرف الأيسر وتوغل في منطقة الجزاء، وسدد كرة سهلة أمسك بها الحارس باتشيكو في الدقيقة 12.

وعاود إيسكو المحاولة مرة أخرى، في الدقيقة 18، حيث مرر له زميله داني كارفاخال من الجبهة اليمنى كرة في منطقة الجزاء، تهيأت أمام أقدامه لكنه سدد بقوة أعلى مرمى باتشيكو حارس مرمى ديبورتيفو ألافيس، وظهر انفعال الفرنسي زيدان المدير الفني على دكة البدلاء.

وحاول جاريث بيل أن يُسجل الهدف الأول للميرنجي، إذ استقبل كرة في العمق من زميله مارسيلو، وسدد مباشرة على مرمى ألافيس لكن الحارس باتشيكو في الموعد وأمسك بالكرة في الدقيقة 27.

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وواصل إيسكو تسديداته على مرمى باتشيكو حارس مرمى ديبورتيفو ألافيس، حيث أرسل كرة قوية في الدقيقة 30، لكن كالعادة تألق الحارس في التصدي لها، ونفس السيناريو تكرر مع البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 37.

وعلى الرغم من سيطرة واستحواذ ريال مدريد على الكرة، لكن الميرنجي فشل في الاختراق من العمق أمام الصلابة الدفاعية وتكتل لاعبي ألافيس، ليلجأ إلى التسديدات من على بُعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهرت رغبة ريال مدريد أكبر في التسجيل، حتى حصل توني كروس على ركلة حرة غير مباشرة على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، استغلها سيرجيو راموس وسدد بالرأس على يمين الحارس باتشيكو، ليمنح الميرنجي التقدم في الدقيقة 52.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 63، بسبب تدخل سيرجيو راموس العنيف على خوسيلو، وانبرى لتنفيذها لوكاس بيريز الذي سدد أقصى يسار الحارس أريولا في الدقيقة 65، ومنح التعادل لفريقه.

وسحب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد جاريث بيل ودفع بدلا منه الشاب رودريجو جويس لتنشيط الخط الهجومي للميرنجي.

ونجح داني كارفاخال في تسجيل الهدف الثاني، وإعادة الميرنجي للتقدم، حيث استغل ارتداد الكرة من حارس ألافيس باتشيكو إثر محاولة من زميله إيسكو، وسدد الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة 69.

وقرر زيزو الدفع بالشاب فيدي فالفيردي بدلا من مودريتش، للاستفادة أكثر بمجهوده البدني في خط الوسط والحفاظ على التقدم في النتيجة، ولاحقًا أشرك ميندي بدلا من إيسكو.

وتألق مارسيلو في منع تسديدة قوية من لوكاس بيريز لاعب ألافيس، لتسجيل هدف التعادل، كما تصدى الحارس أريولا لرأسية من نافارو في الدقيقة الاخيرة من المباراة، ليُحقق الميرنجي 3 نقاط ثمينة في مشواره.