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إنتر ميلان يؤمن نفسه من غدر برشلونة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إنتر ميلان بدأ التفكير في بدائل لتأمين نفسه حال رحيل مهاجمه الذي يعتبر هدفًا لبرشلونة، رغم إبلاغ البرسا برفض بيع اللاعب.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه رغم رفض إنتر التفاوض حول بيع لاوتارو مارتينيز، إلا أنه بدأ يفكر في البديل، تحسبًا لرغبة المهاجم الأرجنتيني في الرحيل وإقدام على دفع قيمة الشرط الجزائي.

وبدأ إنتر التفكير في اسمين جديدين لخلافة لاوتارو إذا رحل إلى كامب نو، وهما بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، بالإضافة إلى المهاجم الشاب ديان كولوسيفسكي الذي يلعب في بارما.

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وكان إنتر صدم برشلونة بشأن رغبته في التعاقد مع لاوتارو لخلافة لويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد مارتينيز مع إنتر ميلان في صيف 2023، كما أنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده خلال أول 15 يومًا من شهر يوليو / تموز فقط، بقيمة 111 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية، وهو ما يرغب برشلونة في استغلاله.

ووقع اختيار برشلونة على لاوتارو بعد نصيحة مواطنه وقائد البرسا ليونيل ، بالإضافة لتألقه الملحوظ بقميص النيراتزوري هذا الموسم.

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