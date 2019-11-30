مدرب منتخب #اليمن سنلعب أمام #العراق لتحسين صورتنا

الخليج - حسن القبيسي

نفى سامي النعاش مدرب المنتخب اليمني، أن تكونمباراتهم أمام المنتخب العراقي في الجولة الثالثةلكأس الخليج العربي تحصيل حاصل مؤكداً أنها مهمة بالنسبة لهم.

وقال النعاش في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنالهدف من المباراة يوم الأثنين المقبل، هو تحسينالصورة بعد خسارة المنتخب لمباراتين.

وأضاف: لدينا طموح وآمال بتحقيق نتيجة جيدة أمامالمنتخب العراقي.

ونوه المدرب اليمني إلي أن التشكيلة التي يخوضبها مباراته أمام العراق سيكون فيها تغييراً بسيطاًجداً ومحدوداً. وأضاف إن المنتخب اليمني خاضمباراة مباراة صعبة أمس الجمعة أمام المنتخبالقطري. موضحاً إن المنتخب العراقي قوي ويجب أننستعد له جيداً، خاصة وأن الفريق بحاجة لإعادةترتيب وإعادة توازن.

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وحول تراجع أداء المنتخب اليمني، قال مدربالمنتخب إن الوضع العام في اليمن لا يساعد فيإيجاد منتخب قوي كما إن النشاط الكروي متوقف،وهناك عناصر شابة صغيرة لا تملك خبرات كافيةوتشارك في بطولة الخليج لأول مرة وكلها عناصر لاتساعد في الوقوف المنتخب أمام المنتخبات الخليجيةالكبرى

ووصف مدرب المنتخب الوطني نتيجة مباراته أمسالجمعة أمام المنتخب القطري بالنتيجة الثقيلة،وأضاف: نحن نلعب في مجموعة بها منتخبات قويةوعريقة علي مستوي القارة الآسيوية والخليج، ومنالطبيعي الا يستطيع اللاعبين المقاومة في ظل عدموجود تدريبات قوية ونشاط كروي مستمر في اليمن.

وحول أهمية تمثيل المنتخب اليمني في البطولة، قالالمدرب إن كرة القدم في اليمن هي الشئ الوحيدالذي يلتف حوله كافة اليمنيين لعشقهم لكرة القدموجميعهم يتابع المنتخب، وقال إن كرة القدم بالنسبةلليمنيين هي عشق وحالة خاصة وسعداء بأنجماهيرنا متفاعلة مع المنتخب.

وأضاف إن المباريات الكبيرة تتطلب تنفيذ بعضالتكتيكات الدفاعية والمنتخب القطري يلعب بقوة وكانلابد من اللعب بحذر شديد والفريق رغم الخسارة لهبعض المواقف الهجومية المتعددة. موضحاً إن هناكعوامل كثيرة لا تساعد في الظهور بشكل مناسبوالاستمرارية صعبة في عدم وجود معطيات عملكبيرة في ظل توقف النشاط الكروي واستمرارالحرب، كلها عوامل تلعب دور سلبياً وتؤثر في أداءالمنتخب.