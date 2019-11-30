شرطة القصيم تطيح بلصوص الأغنام

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط أربعة مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر.
وقال “السحيبني”: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نُسِب إليهم، حيث تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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