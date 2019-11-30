تنظيم مسابقة ” أفضل تغريدة ” عن البيعة بتعليم عسير

فافي الألمعي أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال تنظيم مسابقة أفضل تغريدة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله – مقاليد الحكم . واشترطت المسابقة صياغة تغريدات وطنية تعبر عن المناسبة ، فيما تم تخصيص جهاز جوال آيفون للفائز بالمركز الأول ، و 500 ريال للفائز بالمركز الثاني .

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