المضادات الحيوية بكثرة تسبب الشلل الرعاش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحذر دراسة حديثة من أن استخدام المضادات الحيوية الفموية بكثرة، وبوجه خاص واسعة الطيف، يزيد احتمالية الإصابة بمرض الشلل الرعاش (باركنسون).

وكانت كثير من الدراسات السابقة قد حذرت من الآثار السلبية للمضادات الحيوية ؛ وأشارت بعض الأبحاث إلى أن حالات كثيرة من الشلل الرعاش تنشأ من الأمعاء ربما بسبب التغيرات التي تطرأ على التركيبة الميكروبية قبل أعوام من بداية ظهور الأعراض كالمشاكل الحركية ونحو ذلك؛ فالمرضى في الغالب لديهم تركيبة غير طبيعية لبكتيريا الأمعاء.

وتتناسب العلاقة بين ذلك المرض واستخدام المضادات الحيوية مع ما سبق، لأن تلك العلاجات تُحدث تغيراً بتوازن ميكروبات الأمعاء؛ وظهر من الدراسة الحالية ارتباط قوي بينه وبين الأنواع واسعة الطيف الفموية، والمضادة للبكتيريا اللاهوائية والفطريات، كما وُجد تأثير لوقت استخدامها.