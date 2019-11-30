غناء وموسيقى وسينما في الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على امتداد المواقع الخارجية لمنطقة الحصن، يمكن للزوار الاستمتاع بعروض حيّة للغناء والعزف.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في الفعاليات دانيل صايغ، وكاروهات (منسق موسيقى)، وخليفة ناصر، ودي جاي بادير، ونورة المزروعي، وراز موسى، وآدم، وأحمد المنصوري، وجوهاري، وماشا وهادي.

وتقدم «سينما عقيل» عروضاً في الهواء الطلق تشمل مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة والإنتاجات الشهيرة، منها عدد من الأعمال العائلية المفضلة مثل «ذا نيفر ايندنج ستوري» و«ماي نيبور توتورو» و«ذا ساوند أوف ميوزك» و«سماء قريبة».

كما ينظم المهرجان طيفاً من ورش العمل الإبداعية الخاصة بالأطفال، بما فيها ورش صناعة الدمى والسجاد وتعديل الأحذية.