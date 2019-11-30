هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق كلاً من هواتف A11 وA31 وأيضاً A41 بسعة 64 GB في النموذج الرئيسي ظهر على التقنية بلا حدود.
تخطط شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف Galaxy A خلال عام 2020 المقبل، وفي أحدث التسريبات التي جاءت حول هواتف A11 وA31 وأيضاً A41، أشير إلى أن سامسونج ستقدم سعة التخزين في النموذج الرئيسي 64 جيجا بايت.
تقدم سامسونج هواتف A11 وA31 وأيضاً A41 العام المقبل بنموذج رقم SM-A115X، وSM-A315X، وأيضاً SM-A415X، حيث تأتي النماذج الثلاثة بسعة تخزين 64 جيجا بايت أي أعلى من النموذج الرئيسي لإصدارات هذا العام من سلسلة هواتف Galaxy A.
ولقد قدمت سامسونج هذا العام هاتف Galaxy A30، وGalaxy A10 بسعة تخزين رئيسية 32 جيجا بايت، من جانب أخر ظهرت الملامح الأولى لتصميم هواتف Galaxy A51، وGalaxy A71 المرتقبة، التي تأتي بتصميم ثقب الشاشة في شاشة Infinity-O AMOLED، مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية.
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هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق كلاً من هواتف A11 وA31 وأيضاً A41 بسعة 64 GB في النموذج الرئيسي ظهر على التقنية بلا حدود.
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