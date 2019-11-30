شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون بوزارة التجارة السنغالية: ننتظر منافذ مصر بمعرض داكار لجودة منتجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مريمة سانديجو ممثلة عن وزارة التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، وجود مباحثات مستمرة تجرى على قدم وساق بين الحكومتين من أجل تعزيز التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، مشيرة إلى أن ذلك، كان واضحًا حين تم استضافة مصر كضيف شرف فى معرض داكار الدولى وتبين وجود الاهتمام من قبل الطرفين للعمل سويًا.

وأوضحت مريمة، أن التبادل التجارى بين البلدين موجود بالفعل منذ سنوات طويلة، حيث يعمل المدرسين المصريين بالسنغال، يعلمون اللغة العربية وغيرها، ويقوم التجار السنغاليين بالسفر إلى الأسواق المصرية، وشراء بضاعتهم وبيعها فى داكار، حيث يتهافت عليها الجميع، موضحة أن ما يحدث الآن هو تعزيز لهذا التعاون مرفق بحلول لمواجهة التحديات التى تواجه العلاقات الاقتصادية.

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من جانبها قالت مارى جيرمان مستشار فنى فى وزارة التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، أن حكومة بلدها مهتمة بتعزيز التعاون مع مصر، وإرسال بعثات مستمرة إلى القاهرة، لدراسة الأوضاع الاقتصادية، وكيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، التى تمثل للدولتين ثمرة التقدم والتنمية.

وأوضحت جيرمان، أن الحكومة السنغالية تعمل على أن تكون شركات الحكومة تنافسية، وبالتالى تحسن منتجاتها وتسوق لها بشكل أفضل وتنافسى، مشيرة إلى تصديرها لمصر منتجات مثل الفول السودانى، وزبدة الشيا والكاجو.

وقالت مارى، إن العلاقات التجارية مع مصر ممتازة، ويظهر ذلك فى المعارض الدولية التى يشارك فيها المصريين بكثرة موضحة أن معرض السنغال الدولى 5 ديسمبر المقبل، ستشارك فيها شركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكثرة، والسنغاليون ينتظرونها سنويًا لجودة المنتجات المصرية.