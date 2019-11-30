شكرا لقرائتكم خبر عن "حزم وعزم ووطن مشرق".. سعوديون يجددون البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفى المملكة العربية السعودية، بمرور 5 سنوات على بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتوليه مقاليد الحكم، وانتهز البعض فرصة فى تجديد البيعة للملك سلمان.

وجدد أحمد عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية، السفير الأسبق للمملكة فى مصر، البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا تحقق إنجازات غير مسبوقة فى المملكة فى فترة توليه للحكم.



أحمد عبد العزيز قطان

وقال قطان عبر تويتر: "أجدد البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله بمناسبة مرور خمسة أعوام على توليه مقاليد الحكم تحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات وأوفى يحفظه الله بعهده لبناء دولة المستقبل دولة العز والعدل والحزم، راجيًا من الله العلى القدير أن يمد فى عمره أعواما مديدة وأن يوفقه لخدمة ديننا الحنيف ووطنا الغالى".

فيما احتفت وزارة الخارجية السعودية بمرور 5 سنوات، على بيعة الملك سلمان، ونشرت صورة عبر تويتر، تهنئه بمرور 5 سنوات على توليه مقاليد الحكم فى السعودية.



الخارجية السعودية

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ودشن رواد تويتر هاشتاج "الملك سلمان" واحتل المركز الأول فى الأكثر تداولا فى ترند السعودية اليوم السبت، وهنأ مغردو تويتر، الملك سلمان فى ذكرى توليه مقاليد الحكم، فقال أحدهم :"بمناسبة الذكرى الخامسة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين فى ذكرى البيعة الخامسة حزمٌ وعزم، خيرٌ وعطاء، بناءٌ ونماء بقيادة حكيمة في وطن مشرق".

وغرد آخر: "حزم وعزم ووطن مشرق نجدد البيعة لملكنا الغالي وولي عهده حفظكم الله"، وقال آخر: "خمسة سنوات من المجد و الرخاء، و رؤيا ثاقبة لمستقبل زاهر، نجدد العهد و الولاء لمقامك سيدي خادم الحرمين الشريفين".



الملك سلمان



تجديد البيعة