شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز :‏مجلس الوزراء العراقى يوافق على استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن ‏مجلس الوزراء العراقى وافق على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز :‏مجلس الوزراء العراقى يوافق على استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.