شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير المرصد السورى: تركيا هجرت الأكراد وسرقت منازلهم برأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الأنسان فى مداخل هاتفيه لفضائية الحدث أن المناطق التى سيطرت عليها قوات الاحتلال التركى والفصائل الموالية له تقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إنسانيه سواء فى تل ابيض ورأس العين

وأضاف عبد الرحمن، أن الفصائل الموالية للأتراك تقوم بتهجير الأكراد من سكان رأس العين والاستيلاء على منازلهم وحتى أنهم يقومون بسرقه منازل الأكراد تباع فى منطقة حلب لأنه لا يسمح لكردى التواجد فى هذه المناطق، لافتا إلى أنها ليست سياسة فردية كما يروج البعض هذه سياسة ممنهجة.

وردا على السؤال إلى أين ينزحون هؤلاء الأكراد قال مدير المرصد السورى، أن هناك مخيمات فى منطقة الرقة وريف حلب الشمالى يوجد بها مئات الآلاف من الأكراد السوريين.