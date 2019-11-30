شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية: بذلنا كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى إن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء، ونؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة فى النظام الديمقراطى.

ودعى مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، وأعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف عبد المهدى، أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم إصلاحية.