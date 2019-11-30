شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي: أوامر بحجز أموال المتورطين بقضايا فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، إننا سنصدر أوامر جديدة بحق مسؤولين عراقيين كبار بتهم فساد، وتشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة بجنايات الفساد، والأسبوع القادم سيشهد التصويت على قانونى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب. وأضاف أن استقالة عبد المهدى ستكون أمام البرلمان غدًا، والمحكمة أصدرت أوامر بحجز أموال المتورطين بقضايا فساد، ومجلس الوزراء العراقى يوافق على استقالة مدير مكتب عبد المهدى والأمين العام للمجلس، ندعو أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة ويعقد مجلس النواب العراقى جلسة غدا لمناقشة الوضع فى محافظة ذى قار.

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