شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات متطورة لفحص العسل بمهرجان حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المهندس أمين أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، عن تقنيات متطورة لفحص العسل بمهرجان حتا للتأكد من جودة المنتج ومطابقته لمواصفات العسل الطبيعي، عبر مختبر دبي المركزي المتنقل، وفحصه بشكل فوري في المختبر.
وأضاف أن العمل في المختبر يتم بطرق ذكية لا تستخدم فيها الأوراق ويوفر الجهد والوقت في عملية الفحص ويتم الفحص مباشرة مما يشكل عاملاً مهماً في تعزيز منظومة سلامة الأغذية.
وأشار إلى اختيار مجموعة متميزة من المفتشين بناءً على عدة معايير أهمها الخبرة الواسعة في مجال التفتيش الغذائي.
وتقول مها الهاجري مدير قسم مختبرات الأغذية والبيئة في مختبر دبي المركزي: نقوم بالعمل على كل عينة بما يتضمن عدة فحوص مخبرية تتعلق بالحموضة والرطوبة والسكريات وجودة العسل.
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