لقاح «مخصص» يؤخر سرطان البنكرياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل فريق من الباحثين إلى نظام لقاح بحسب الحاجة، يؤخر الإصابة بسرطان البنكرياس لدى المعرضين له كما يبطئ نمو الأورام لدى المرضى؛ وذلك وفقاً لنتائج دراسة نُشرت مؤخراً في مجلة «أبحاث السرطان السريرية».

وتتوفر لقاحات لبعض أنواع أمراض السرطان التي تنشأ من أسباب معروفة قابلة للسيطرة كسرطان عنق الرحم الذي يتسبب فيه «فيروس الورم الحليمي البشري»، فيما لم يتم التوصل إلى لقاحات لبقية الأنواع الأخرى من المرض.

وتوصل الباحثون من الدراسة التي أُجريت على الفئران إلى لقاح يدرّب جهاز المناعة على التعرف إلى مسببات الأمراض بالجسم عن طريق جزيئات على سطحها تعرف بالمستضدات ومن ثم القضاء عليها؛ وبحقن تلك المستضدات كلقاح، يتعلم جهاز المناعة بأمان كيفية اكتشاف الأجسام الغريبة وتذكرها عندما تعود مرة أخرى للجسم؛ ولأن التركيبة الجينية للسرطان تختلف من شخص لآخر، فإن اللقاح يجب أن يكون بحسب حاجة كل شخص.