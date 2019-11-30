علاج الزهايمر بالأشعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تجربة مخبرية في المراحل الأولى إمكانية علاج مرض الزهايمر بواسطة جرعات خفيفة من الأشعة؛ وهي في الطريق للانتقال لمرحلة التجربة على الإنسان بعد أن صدرت الموافقة من الجهات المختصة.

وأجرت مجموعة من العلماء بمعهد «بومونت» للأبحاث تجربة على نماذج حيوانات مصابة بالزهايمر بتعريضها لجرعات خفيفة من الأشعة، وظهر تحسن لديها بتراجع الأعراض المرتبطة بالمرض؛ ويقوم الإشعاع بخفض ترسبات لويحات البروتين «اميلويد بيتا» الذي يُعد سمة مميزة للزهايمر ويقف وراء تراجع الإدراك لدى المرضى.

ويقول الباحثون إنهم بصدد استخدام علاج إشعاعي يسترشد بتقنيات التصوير لتحديد مناطق الدماغ التي يجب استهدافها؛ والخطة الموضوعة للمرضى الذين سوف يشاركون في التجربة السريرية هي جرعة من الأشعة لمدة 15 دقيقة أو أقل يومياً وعلى مدى 5 أيام، مع إجراء اختبارات الإدراك وتقييم التغيّر الذي يطرأ على جودة الحياة اليومية لهم؛ وذلك قبل بداية العلاج وبعد اكتماله.