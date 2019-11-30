هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعة البطارية في هاتف Oppo Reno3 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة Oppo للإعلان عن هواتف Reno3 وReno3 Pro 5G خلال الشهر المقبل، وفي أحدث التسريبات كشف عن سعة البطارية في هاتف Reno3 Pro 5G.
يأتي هاتف Reno3 Pro 5G قريباً بشاشة منحنية من الحواف، مع تصميم زجاجي للهاتف، كما يتميز الهاتف بسماكة 7.7مم وفقاً للتفاصيل التي ظهرت حول الهاتف حتى الآن.
ولقد أثيرت بعض التساؤلات حول تأثير الحجم النحيف لهاتف Reno3 Pro 5G على سعة البطارية، إلا أن تفاصيل جديدة جاءت عبر Brian Shen من Oppo أكدت على أن هاتف Reno3 Pro 5G ينطلق بقدرة بطارية 4025 mAh.
ولقد قدمت Oppo كلاً من هواتف Reno2 بسماكة 9.5مم، وReno Ace بسماكة 8.7مم مع قدرة بطارية تصل إلى 4000 mAh، لذا تجمع Oppo بين القدرة الأعلى للبطارية مع الحجم النحيف في هاتفها القادم Reno3 Pro 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.
المصدر
هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعة البطارية في هاتف Oppo Reno3 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.
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