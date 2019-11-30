النفط العراقية: صادرات النفط فى الموانئ الجنوبية لم تتأثر بالمظاهرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت العربية فى نبأ عاجل لها أن النفط العراقية قالت أن صادرات النفط فى الموانئ الجنوبية لم تتأثر بتظاهرات البصرة وذى قار وميسان.
وكان رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى قال أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء، ونؤكد على مبدأ التداول السلمى للسلطة فى النظام الديمقراطى.
دعا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة فى جلسته المقبلة، وأعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف عبد المهدى، أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم إصلاحية.
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