شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل وإصابة 11 شخصا فى حوادث منفصلة بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب 11 عراقيا، اليوم السبت، فى حوادث منفصلة بكركوك. وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بمقتل عنصر من الشرطة الاتحادية فى هجوم نفذه عناصر داعش غرب كركوك، خلال مهاجمتهم نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية قرب "سايلو الرياض" غرب كركوك 45كم. Advertisements وأعلن مصدر أمنى عراقى، إصابة 11 شخصا فى ثلاثة انفجارات بقنابل صوتية فى محافظة كركوك. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله، إن ثلاث قنابل صوتية انفجرت قرب "جسر دوميز" وأحد فروع مديرية الدفاع المدنى و"سوق أحمد آغا"، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم عنصر أمنى.

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