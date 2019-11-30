شكرا لقرائتكم خبر عن برج جبل نامسان فى كوريا الجنوبية يتزين بعلم الإمارات احتفالا باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، بأن برج جبل نامسان، أحد أبرز معالم العاصمة الكورية الجنوبية سول، سيتزين بعلم الإمارات العربية المتحدة، الاثنين القادم، بمناسبة العيد الوطنى الإماراتى.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، تأتى هذه الفعالية النادرة استجابة لتزين برج خليفة فى دبى بعلم كوريا الجنوبية يوم 15 من أغسطس، بمناسبة يوم استقلال كوريا من الاستعمار اليابانى.



برج جبل نامسان

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يشار إلى أن البلدين يسعيان لتأسيس علاقة شراكة استراتيجية خاصة تشمل المستوى الشعبى، حيث يحتفلان العام القادم بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.