شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لوزارة الدفاع اللبنانية بشأن رخصة حمل السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الدفاع فى لبنان، برئاسة الوزير إلياس بوصعب، قرارا بإلغاء جميع تراخيص الأسلحة السابقة، واعتماد نماذج جديدة بلاستيكية مرمزة على كافة الأراضى اللبنانية. ووفقا للموقع الرسمى للوزارة، وبحسب القرار، فإن تراخيص الأسلحة الصادرة عن الأعوام 2017، 2018، 2019، باستثناء النموذج الجديد الصالح لغاية 31/12/2020) ملغاة اعتبارا من 2/12/2019.

قرار وزارة الدفاع

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