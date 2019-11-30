شكرا لقرائتكم خبر عن مسرور بارزانى: يدعو المجتمع الدولى لمساعدة بغداد وأربيل فى ردع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، اليوم السبت، المجتمع الدولى إلى مساعدة بغداد وأربيل فى ردع الإرهاب.

وقال بارزانى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "يتعين على المجتمع الدولى أن يساعد العراق وإقليم كردستان فى ردع الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه مرة أخرى".

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جاء ذلك، تعقيبا على الهجوم الذى شنه إرهابيو تنظيم داعش أمس الجمعة، فى ناحية "كولجو" التابعة لقضاء "كفرى" ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وقال بارزانى، "إن هذا الهجوم من دون أدنى شك يؤكد أن تنظيم داعش لم يندحر بعد ولطالما حذرنا من خطره".