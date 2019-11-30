شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية فى العراق تدار من الخارج والقبض على عناصرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سبوتنيك عربي، فى نبأ عاجل لها يفيد بتفكيك خلية إرهابية بالعراق تدار من الخارج والقبض على عناصرها.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، أمس الجمعة، عزمه الاستقالة بعد مناشدة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة بالتنحى لإنهاء أسابيع من الاضطرابات الدامية.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين على مدى نحو شهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص سقط العشرات منهم فى الأيام القليلة الماضية وبخاصة فى الناصرية.
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