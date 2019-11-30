قائد "قسد" يطالب واشنطن وموسكو بالضغط على أنقرة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار

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وقال عبدى، فى تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، إن ما حدث مؤخرا من هجوم على بلدتى تل تمر وعين عيسى مثال حى، هذا الهجوم توقف بسبب تكبد قواتهم خسائر كبيرة، متوقعا أن تعاود تركيا الهجوم وذلك بسبب رغبتها فى توسيع مناطق سيطرتها.
وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن بلدتى تل تمر وعين عيسى لن يتم تسليمهما إلى النظام أو الروس، قائلا "إنهما سيبقيان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".
وبشأن مدى إمكانية صمود اتفاقية وقف إطلاق النار، رأى عبدى أنه من الصعب صمود الاتفاقية، وذلك بسبب أجندات رئيس تركيا، والتى تتمثل فى رغبته باحتلال كامل المنطقة، وهذا خطر يداهم اتفاق وقف إطلاق النار بينما نحن نعمل بكل جهد للحفاظ على الاتفاق، لكن كى نصل فعلا إلى وقف إطلاق نار دائم.
وفيما يتعلق بمدينة الرقة، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الرقة تحت سيطرة قوات قسد، لكن عملياتنا مستمرة مع التحالف الدولى هناك ضد تنظيم داعش، وإن لزم الأمر يمكن أن تكون هناك دوريات روسية، لكن حاليا الوجود مقتصر على قوات "قسد" فى الرقة والطبقة.
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