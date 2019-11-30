شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المثنى العراقية تعطل العمل بالحكومة حدادا على ضحايا التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن محافظة المثنى العراقية عطلت الدوام الحكومى غدا وبعد غد حدادا على ضحايا التظاهرات من الجانبين.

وكان رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى قال إن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء، ونؤكد على مبدأ التداول السلمى للسلطة فى النظام الديمقراطى.

ودعا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة فى جلسته المقبلة، وأعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف عبد المهدى، أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم إصلاحية.