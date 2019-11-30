شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حاشدة بالجزائر رفضا للتدخل الأجنبى ودعما للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم آلاف الجزائريين، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة بوسط الجزائر العاصمة، للتنديد بلائحة البرلمان الأوروبى التى تناول فيها الأوضاع فى الجزائر، حيث أعربوا عن رفضهم للتدخل الخارجى فى شئون بلادهم.

ورفع المتظاهرون، الذين احتشدوا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لافتات تطالب بوقف التدخل الأوروبى، معربين عن مساندتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل.

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كما أعرب المتظاهرون، عن مساندتهم للجيش الجزائرى بقيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان.