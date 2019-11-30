شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حاشدة بالجزائر رفضا للتدخل الأجنبى ودعما للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
ورفع المتظاهرون، الذين احتشدوا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لافتات تطالب بوقف التدخل الأوروبى، معربين عن مساندتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل.
كما أعرب المتظاهرون، عن مساندتهم للجيش الجزائرى بقيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان.
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