شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين و400 ألف زائر لموسم الرياض خلال شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز الـ 8 ملايين و400 ألف زائر من مختلف الجنسيات منذ انطلاقته فى منتصف أكتوبر الماضى، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه، وفق الهيئة العامة للترفيه .

وقد أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وصول عدد زوار الرياض إلى 8 ملايين و400 ألف زائر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن موسم الرياض الذى تقام فعالياته فى ١٢ منطقة بالعاصمة الرياض مستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً، ويضم ١٠٠فعالية ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.