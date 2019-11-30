شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتى لصدام حسين يهاجم مواليين لإيران: يلحقون العراق كضيعة صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، تسجيلا صوتيا لوالدها، أمس الجمعة، مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة وبتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.

وشن الرئيس العراقى الراحل، فى المقطع الذى نشرته ابنته عبر حسابه على تويتر، هجوما شديدا على من أسماهم مواليين لإيران، قائلا: "كانوا يتصورون أن بإمكانهم أخذكم إلى طهران، يلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وراح تزيدوهم تلقين الدروس التى يستحقونها".

ولم تشر ابنة الرئيس الراحل إلى تاريخ أو المناسبة التى ذكر فيها صدام حسين هذا الكلام.

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وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المدن، منذ بداية أكتوبر الماضى، تظاهرات مناهضة لفساد الحكومة ومطالب بتقديم رموز الفساد إلى المحاكمة وتحسين الأوضاع والقضاء على البطالة فى البلاد.