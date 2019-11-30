حقوق الإنسان بالعراق: جرائم القتل ضد المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم

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وأوضحت المفوضية، فى بيان اليوم السبت، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن "جميع الانتهاكات التى تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات وحتى الآن، لابد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسئولية والقيادة".
وأشارت، إلى أنه "وفقا لمهامها التى كفلها القانون فإنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التى تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الدستورية؛ استعدادا لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام وفقا للقانون، بما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء".
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقى، دعا فى وقت سابق اليوم، المصابين أو ذويهم وذوى الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفادتهم، مؤكدا أنه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون.
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