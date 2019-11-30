16 جريحا بتفجيرات تهز وسط كركوك شمالي العراق

العراق/حسين الأمير/الخليج 365-

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك شمالي العراق، السبت، أن 16 مدنيا أصيبوا على الاقل بسلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت وسط المدينة.

وقال النقيب حامد العبيدي للأناضول، إن "ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت ظهر اليوم مركز مدينة كركوك، وخلفت كحصيلة اولية 16 جريحا".

وأوضح المصدر أن " قوات الأمن فتحت تحقيقا بالتفجيرات".

ومحافظة كركوك تشهد استقرارا نسبيا في الوضع الأمني الذي تديره قوات الحكومة الاتحادية منذ عام 2017.

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