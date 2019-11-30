العراق.. مقتل مدير أمن ناحية في هجوم لداعش

العراق/يحيى شعلان/الخليج 365-

أفاد مصدر في قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان (الأسايش)، السبت، بأن عناصر من تنظيم "داعش" شنوا هجوماً في وقت متأخر من ليلة أمس، على نقطة أمنية في قضاء كفري في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب هوكر أحمد، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما مساء أمس، بقذائف الهاون أعقبه هجوم مسلح استهدف قوات الأسايش في ناحية كولجو بقضاء كفري (شمال شرقي محافظة ديالى)".

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وأوضح أحمد، أن "الهجوم أسفر عن مقتل المقدم سمكو علي مدير أمن الناحية، وكل من العنصرين جمعة عبد ومحمود جمعة، إلى جانب إصابة 5 عناصر آخرين، وطفل وإمرأة، بجروح".

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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