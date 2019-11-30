الدوري_الإنجليزي #برايتون طريق #ليفربول للابتعاد في الصدارة

الخليج - د ب أ

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، لتحقيق فوزه 13 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف برايتون في ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة “البريميرليغ”.

يتصدر “الريدز” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز 12 برصيد 15 نقطة.

على الرغم من سلسلة الانتصارات المتتالية، والعروض الرائعة التي يقدمها ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح على ملعب “أنفيلد”، بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، إلا أن الأداء الدفاعي للفريق بات يمثل علامة استفهام كبيرة لدى عشاق “الريدز”.

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وحقق ليفربول الفوز في 12 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما تعادل في مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في البطولة، فيما تلقى هزيمة وحيدة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفشل ليفربول، الذي يمتلك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، واثنين من أفضل الأظهرة فى العالم هما أرنولد وروبرتسون، في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 11 مباراة خاضها على ملعب “أنفيلد” هذا الموسم بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

وتعادل ليفربول مع نابولي الإيطالى 1-1، في المباراة التي جمعتهما بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويفتقد “الريدز” في مباراة اليوم لجهود لاعبه البرازيلي فابينيو الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته أمام نابولي.