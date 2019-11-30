الدوري_الإنجليزي #السيتي يلاقي #نيوكاسل

الخليج - د ب أ

يخوض مانشستر سيتي اختباراً صعباً، عندما يخرج لمواجهة نيوكاسل يونايتد، بملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

يحتل مانشستر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، خلف صاحب الصدرارة ليفربول بفارق 9 نقاط، بينما يملك نيوكاسل 15 نقطة في المركز 14.

ومع إصابة الهداف التاريخي سيرجيو أغويرو، سيعتمد المدير الفني للفريق السماوي، بيب غوارديولا، على مهاجمه الوحيد المتبقي غابرييل جيسوس في تسجيل الأهداف،، وتحقيق الفوز على نيوكاسل الذي يسعى بدوره لتكرار الموسم الماضي، عندما

حقق الفوز على السيتي بملعب “سانت جيمس بارك” 2-1 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومن المتوقع أن يخوض السيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، إيدرسون، جون ستونز، فيرناندينيو، جواو كانسيلو، بينيامين ميندي، رودريغو، كيفين دي بروين، ديفيد سيلفا، بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينغ، وغابرييل جيسوس.