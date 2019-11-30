الدوري_الإسباني #الريال ييطمح في نقاط #ألافيس

الخليج - د ب أ

سيكون لدى ريال مدريد الفرصة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، عندما يحل ضيفاً على ألافيس، اليوم السبت، في الجولة 14 من منافسات “الليغا”.

تعادل الريال مع باريس سان جيرمان 2-2، حيث قدم الفريق أفضل أداء له في الفترة الثانية لتولي زين الدين زيدان تدريب الفريق، لمدة 80 دقيقة، قبل أن يتلقى هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسجل الريال 20 هدفاً في آخر 6 مباريات في كافة المسابقات، وأخيراً بدأ الفريق يستعيد أفضل مستوياته.

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وسيغيب عن الريال إدين هازارد، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان، ويغيب على إثرها لمدة 10 أيام.

وقال زيدان: “نحن نعمل بذكاء ونحرز تقدماً، اللاعبون أصبحوا كما كانوا، نحتاج فقط للصبر، يجب أن نواصل اللعب بنفس الطريقة وأن ننمو كفريق، هذا ما نحتاجه، هذه هي كرة القدم”.

ويغيب عن ريال مدريد منذ فترة ثلاثة لاعبين للإصابة، لوكاس فاسكيز، ماركو أسينسيو، وخاميس رودريغيز، وانضم لهم الموهوب إيدين هازارد، بعد الإصابة في الساق اليمنى، التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان.

ولن تكون المباراة أمام الافيس سهلة لريال مدريد، ففي الموسم الماضي خسر الفريق 0-1 أمام صاحب الأرض، وكان يشرف على تدريب “الملكي” حينذاك جولين لوبيتيغي، فضلاً عن ذلك فإن الفريق الذي يدربه أسير غاريتانو، هو أحد أفضل فرق الدوري الإسباني على أرضه، حيث فاز بـ4 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة فقط، كما سجل الثنائي الهجومي له لوكاس بيريز، وغوسيلو 13 هدفاً، بواقع 7 أهداف ثم 6 على الترتيب.