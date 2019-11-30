الشملي تتوشح بالورد

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – عبدالمجيد الذياب : انهمكت بلدية محافظة الشملي خلال الفترة الماضية بتزيين الشوارع والميادين بشتى أنواع وألوان الورد .

حيث تم التزيين بأكثر من 200 الف وردة من مختلف الألوان والأنواع وتم تنسيقها بطريقة جماليه لافته للأنظار وجاذبة للإهتمام . ولازالت عمليات التزيين والتنسيق مستمرة لتمتد الى أماكن ودوارات وميادين أخرى لتتوشح وترتدي أجمل رداء للطبيعة الغنّاء . Advertisements

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