أبرز مباريات #السبت “30 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي يخوض المنتخب السعودي ثاني لقاءاته في خليجي 24 مساء اليوم عندما يقابل منتخب البحرين ، وتسبقها مباراة الكويت وعمان، وتلعب عدة مباريات في الدوريات الأوروبية ، وفيما يلي أبرز مباريات السبت الـ 30 من نوفمبر : خليجي 24 17:30 الكويت × عمان 20:00 البحرين × السعودية دوري أبطال أفريقيا 16:00 مازيمبي × الزمالك 19:00 اتحاد الجزائر × الوداد 19:00 أول أغسطس × زيسكو 22:00 الرجاء × الترجي 22:00 صن داونز × بيترو أتلتيكو الدوري الإنجليزي 15:30 نيوكاسل × مانشستر سيتي 18:00 تشيلسي × وست هام 18:00 ليفربول × برايتون 18:00 توتنهام × بورنموث 18:00 بيرنلي × كريستال بالاس 20:30 ساوثامبتون × واتفورد الدوري الإسباني 15:00 ديبورتيفو ألافيس × ريال مدريد 18:00 ريال سوسييداد × إيبار 20:30 ريال مايوركا × ريال بيتيس 23:00 فالنسيا × فياريال الدوري الألماني 17:30 هيرتا برلين × بروسيا دورتموند 17:30 كولن × أوغسبورغ 20:30 بايرن ميونخ × باير ليفركوزن الدوري الفرنسي 19:30 ستراسبورغ × ليون 22:00 مونبيليه × أميان 22:00 ليل × ديغون

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