- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أفاد مصادر ، بعودة التوتر إلى محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، بعد ساعات على اتفاق التهدئة.
وقالت المصادر إن “التوتر عاد إلى محيط مديرية شرطة ذي قار بعد انسحاب المحتجين منه الليلة الماضية”، مبينا أن “المحتجين قطعوا بعض الطُرق وحرقوا إطارات السيارات”.
وأضاف أن “المحتجين طوقوا من جديد مقر مديرية شرطة المحافظة دون معرفة الأسباب”.
وجرت الليلة الماضية مفاوضات بين المتظاهرين الغاضبين، لإعادتهم إلى التمركز في ساحات الاعتصام، وذلك، بعد صدامات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات أمس الجمعة، ونجحت مجموعة من العشائر والنُخب في المحافظة بتهدئة الأوضاع الليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة التوتر إلى مناطق في محافظة ذي قار بعد ساعات على استقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.