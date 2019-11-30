الارشيف / اخبار الخليج

الجيش اليمني يتقدم ميدانيًّا شمال الضالع بعد معارك ضارية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

حقّق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًّا جديدًا في شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتمكّنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنَّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في المنطقة.

وأسفرت المواجهات بحسب موقع “سبتمبر” التابع للجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يتقدم ميدانيًّا شمال الضالع بعد معارك ضارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا