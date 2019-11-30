شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: أوامر جديدة للقبض على مسئولين كبار فى قضايا فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف الحديثى، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق فى محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.

وأكد الحديثى، صدور عشرات الأوامر لاستقدام وحجز وقبض وأحكام بالسجن على كبار المسئولين بمستوى وزراء و محافظين، وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محافظات، مبينا أن العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارات أخرى تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، قد أعلن أمس الجمعة، أنه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب يطلب فيه الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية.

وقال عبد المهدى، فى بيان رسمى، "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم والتى دعت مجلس النواب الذى انبثقت منه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر فى خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه"، مؤكدا أنه استجابة لهذه الدعوة سيرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمى بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس إعادة النظر فى خياراته.