شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى فى يوم الشهيد: نستذكر مواقف أبطالنا البواسل وتضحياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دولة الإمارات، اليوم السبت، بـ يوم الشهيد، والذى يوافق 30 نوفمبر من كل عام، وذلك للاحتفال بتضحيات الشهداء، وتقدير مواقفهم المضيئة وولائهم للوطن.

احتفى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ونشر عبر حسابه بتويتر، فيديو لتقدير مواقف الشهداء الإماراتيين.

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وقال ولى عهد دبى: "في هذا اليوم نستذكر المواقف المضيئة لأبطالنا البواسل وأعمالهم الجليلة ونتذكر تضحيات الأوائل الذين غرسوا في أبناء الوطن قيم الشجاعة والتضحية والولاء لهذا الوطن".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال: "شهداؤنا ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن فى أمن واستقرار وهذا يضع مسؤولية كبيرة على كل أبناء الإمارات للعمل على إبقاء الراية التى دافعوا عنها بدمائهم عزيزة كريمة وعنوانا للتقدم والريادة وهذه الرسالة الأساسية التى ينطوى عليها يوم الشهيد".