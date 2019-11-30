شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى العراقى: سيتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعا المجلس، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، المصابين وذوى الشهداء إلى مراجعة الهيئات التحقيقية فى محافظتى ذى قار والنجف الأشرف؛ لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التى ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات. Advertisements وتشهد العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذى قار وبابل، تظاهرات حاشدة منذ 25 من أكتوبر الماضى تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الأعلى العراقى: سيتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.