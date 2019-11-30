شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين حادث طعن استهدف مدنيين فى العاصمة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكدت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، تضامن الإمارات مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التى تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت أمس الجمعة، مصرع شخصين فى حادث طعن ارتكبه رجل واستهدف عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن، فيما قتلت الشرطة الرجل المهاجم الذى كان يرتدى سترة ناسفة زائفة.
وكشفت الشرطة البريطانية، عن هوية المشتبه به فى الهجوم، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش فى مقاطعة "ستافوردشاير".. وتم إدانته فى عام 2012 بجرائم إرهاب.
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