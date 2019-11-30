تعرف على أهم الخلطات لتنحيف البطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر مشكلة تراكم الدهون عند منطقة البطن من أكثر المشاكل التي تواجه النساء عادة لأن على رغم أن طرق التخلص منها أسهل من المناطق الأخرى ولكنها تحتاج إلى الكثير من الحميات الغذائية والرياضة.



ويجمع الخبراء الغذائيون على أهمية تنظيم الأكل وممارسة الرياضة للتخلّص من الدهون، بالإضافة إلى وجود بعض الأعشاب التي تساعد على حل هذه المشكلة بطريقة سهلة.

ومن الخلطات التي يمكنك أن تعتمديها للتخلّص من دهون البطن، أن تضعي مقادير متساوية من النعناع والزنجبيل الأخضر والشاي الأخضر وقشر الرمان اليابس المطحون، وأن تغلي المكونات في الماء الساخن وتشربي كوباً يومياً منه في الصباح.

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أو يمكنك أن تخلطي عصير الليمون مع قشر ليمون وتنقعيه في نصف لتر ماء وتضيفي عدة قطرات من عصير الليمون الطازج وتشربين من المزيج كوباً يومياً في الصباح.

ولخلطة قشر البن، أخلطي النعناع وقشر رمان مطحون وقشر البن وملعقة كمون وكمية قليلة من ميراميه وملعقه شاي أخضر وبابونج واغليها مع الماء واشربي منها مرة يومياً.

أو يمكنك ببساطة شرب الشاي الأخضر الذي يحتوي على مضادّات الأكسدة التي تساعد على التخلّص من دهون البطن عن طريق شرب كوب من الشاي الأخضر قبل ممارسة التمارين الرياضية.

ويمكنك أيضاً اللجوء إلى خلطة الزنجبيل والعسل والليمون لحرق دهون البطن، وكل ما عليك فعله هو غلي الماء وإضافة الزنجبيل إليه ويقلب جيداً ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، وبعدها يرفع من على النار ويضاف إليه عصير الليمون والعسل ويقلب جيداً.