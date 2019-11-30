شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما تفعله عندما تشعر بالإرهاق في العمل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كونك أصبحت رئيساً للعمل هو بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة لك. وسواء كنت قد بذلت مجهوداً كبيرًا للوصول إلى هذه المكانة في عملك أو أنك تبدأ في انشاء شركتك الخاصة، فأنت قد وصلت أخيرًا إلى القمة.



ولذلك يجب أن تعرف أن هناك الكثير من المهام المطلوب منك إنجازها كرئيس للعمل، حيث إنك لست مسؤولا عن واجباتك الوظيفية فقط، ولكن لديك أيضا مسئولية إضافية هي معرفة احتياجات الموظفين لديك.

ونجد أن القيام بذلك قد يكون أمرًا صعباً في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أنك قد تكون قادرا على التعامل مع ذلك من خلال أخذ نفس عميق عدة مرات أو أخذ راحة لبعض الوقت، فقد تصل إلى النقطة التي يكون فيها الإرهاق الناتج عن العمل التنفيذي شديدا للغاية.

وأفضل وصف لذلك الإرهاق هو الوصول لحد كبير من الإجهاد، وهو ما يشعر به المديرون وأصحاب الأعمال. وعلى الرغم من أن الإرهاق والإجهاد يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا، فإنهما أمران مختلفان. ومن المعروف أن الإجهاد هو حالة ذهنية يشعر فيها الجسم بأن هناك حملا زائدا وقع عليه خلال يوم العمل، حيث تشعر بأنك مثقل للغاية، وقد يصيبك الوهن والاكتئاب وعدم وجود الدافع لمواصلة العمل.

مؤشرات على أن الإصابة بالإرهاق في العمل وشيكة

عندما تصبح مجهدًا ذهنيًا فإن جسمك يستجيب لذلك جسديا. وإذا ما تُرك الإجهاد دون التعامل معه يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق الشديد في العمل. وهناك بعض المؤشرات على ذلك، منها ما يلي:

•الغضب

•القلق

•الآلام في الصدر نتيجة ضيق التنفس

•الاكتئاب

•انخفاض الرغبة الجنسية

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•مشاكل تناول الطعام (الغذاء الكثير جدا أو القليل جدا)

•الإعياء أو انخفاض مستويات الطاقة

•عدم التركيز

•زيادة تعاطي الكحوليات أو المخدرات

نصائح للتعامل مع إرهاق العمل

إذا كنت قد لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، فمن المهم اللجوء إلى الطبيب للحصول على التشخيص النهائي لأن العديد من هذه الأعراض يمكن أن تعني أشياء أخرى قد تشمل التوتر أو الاكتئاب. وعندما يحدد الطبيب أنك تعاني من إرهاق العمل، فإنك ستكون بحاجة إلى وجود خطة عمل لتدارك الأمر قبل أن يزداد سوءًا.

وفيما يلي بعض الاقتراحات بشأن كيفية إنجاز ذلك:

1.أخذ إجازة من العمل: يمكنك أن تأخذ إجازة لبعض الوقت لكي تستمتع ببعض الأشياء التي تحب القيام بها، وهذا يعني عدم وجود عمل في فترة الإجازة. وإذا لم تأخذ إجازة على الفور، فلن تستطيع مواصلة المزيد من العمل.

2.إنشاء قائمة المهام: ينبغي عليك إنشاء قائمة بالمهام اليومية التي تريد انجازها حتى يمكنك أن ترى التقدم الذي تحرزه طوال اليوم سواء كان ذلك كبيرًا أو صغيرًا.

3.تحديد مواعيد نهائية معقولة: يُعد الوقت مثل المال في عالم الأعمال. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بأنك مضغوط في أي وقت لأن لديك الكثير من الأمور التي يجب عليك إنجازها، فإنك بذلك تشتت نفسك كثيرا. لذلك عليك بتحديد جداول زمنية أكثر معقولية من أجل الانتهاء من المهام، بحيث لا تشعر بأنك مضغوط.

4.طلب المساعدة: حتى الزعماء أو الرؤساء هم بحاجة إلى المساعدة في اتمام المهام الموكلة إليهم والتعامل معها، وإذا لم تتمكن من الانتهاء من كل شيء بنفسك يمكنك اسناد بعض المهام للموظفين المسئولين لديك.

5.طلب المشورة: يمكنك الحصول على المساعدة من الطبيب المعالج الذي يمكنه أن يساعدك في تحويل التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي، مما يساعد على تعزيز الثقة لديك ونظرتك للحياة بشكل عام.