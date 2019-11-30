ما هي أسهل طريقة لإزالة حروق الأواني في ثواني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكثير من السيدات يعانين مع مشكلة حرق الأواني و المقلاة داخل مطبخها ، و ذلك بسبب كثرة إستخدامهم دون تنظيفهم جيداً.



و هناك العديد من السيدات تتعرض لمثل هذه المواقف التي تحدث فى المطبخ من حوادث ، تؤدى فى النهاية إلى حرق الأواني.

و رغم تجريب جميع الطرق و النصائح بإستخدام صابون الغسيل السائل ، إلى أن المشكلة لا تزال موجودة و لا يتم حلها.

و هناك العديد من الطرق التى توفر لك فى الميزانية المالية ، و طرق سهلة للغاية لم يتم تجربتها و لكنها تعمل على إزالة هذه الحروق من الأواني فى أسرع وقت ممكن.

هذه قائمة بالمكونات التى تحتاجينها لإزالة حروق الاوانى.

1 – ماء فاتر على حسب كمية الأوانى المحروقة.

Advertisements

2 – إسفنجة غسيل الأوانى من النوع الخشن.

3 – عدد 1 كوب خل.

4 – عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

الطريقة :

يتم ملئ الأواني بالماء إلى النصف ، أو على حسب أماكن الحروق ، ثم يتم إضافة كوب الخل تدريجياً ، و يتم رفعها على النار حتى الغليان.

بعد الغليان يتم إضافة بيكربونات الصودا إلى المزيج داخل الأواني ، و تركها قليلاً ، و يتم فركها بالإسفنجة الخشنة ، ثم يتم شطفها بالطريقة المعتادة بالماء الفاتر و الصابون السائل.

إذا كانت هناك بعض الحروق العنيدة ، يمكنك تحضير مزيج من الخل و بيكربونات الصوديوم حتى يتم صنع عجينة متجانسة ، و وضعها على أماكن الحروق و تركها لساعات قليلة ، و تشطف بعدها بالماء الفاتر.