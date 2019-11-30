تعرفي على فوائد "ماء الورد "!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعتبر ماء الورد من أهم المكونات التى اعتادت النساء على مر العصور الاعتماد عليها فى أغلب الأغراض التجميلية وفى طرق إعداد بعض الأطعمة خاصة الحلوى.
قديما كانت زجاجة ماء الورد من أهم المواد التى يجب توافرها بكل منزل، لكن فى السنوات الأخيرة بدأ البعض فى الاستغناء عن هذا المكون الهام.
فى السطور التالية يوضح أخصائى التغذية الدكتور خالد يوسف، بعض الفوائد الهامة لماء الورد فى دعوة للعودة إلى الاستعانة به مرة أخرى .
وأهم تلك الفوائد :
- يحتوى ماء الورد على عدد من العناصر والفيتامينات الهامة وهى فيتامين (ه) وفيتامين( ب3) و( أ )و(د) و(ج)، وجميع تلك العناصر تلعب دورا أساسيا فى الحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من عوامل الشيخوخة.
- إضافة ماء الورد إلى ماء الشرب يمنحه مذاقا مميزا ويدفع الكثيرون لشرب كميات جيدة ووفيرة من الماء.
- يحتوى ماء الورد على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة والتى تعد من أفضل العوامل المضادة لتسرطن خلايا الجسم.
- استخدام ماء الورد موضعيا على البشرة الملتهبة يساعد فى القضاء على الالتهاب خلال فترة وجيزة.
- يعد ماء الورد من أكثر المواد قدرة على مقاومة الجراثيم.
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