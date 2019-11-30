فوائد لا تعرفها عن العدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

العدس من الأكلات العربية الشهيرة ،والتي ارتبط الحديث عنها بانها طعام محدودي الدخل، ولكن للعدس فوائد كثيرة تحفز الغني والفقير على تناوله باستمرار، وخاصة مع دخول الشتاء وزيادة برودة الجو، ويقبل الكثير على تناوله للرغبة في الشعور بالدفء والمقاومة لتحمل البرد.



ولكن فوائد العدس تخطت مجرد منح الشعور بالدفء، فهي تمنح الجسم العديد من الفوائد الأخرى، منها:

- تعمل شوربة العدس على خفض الضغط المرتفع وتنظيم نسبة الكولسترول بالجسم.

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- يعد العدس بديلاً مهماً للبروتين الحيواني وخاصة لمن يتبعون حمية غذائية لانه يحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبياً مقارنة بالبروتين الحيواني لذلك يمكن الاستفادة من ذلك في انظمة خسارة الوزن وخاصة اذا اضيف له بعض الخضروات.

- تساعد شوربة العدس على عكس ما يعتقد البعض في الحد من اعراض القولون وتقلصاته.

- تساعد على تنظيم نسبة الانسولين، وكذلك السكر بالدم لذلك تعد وجبة غذاء مثالية لمرضى السكر.

- تعد من الوجبات المهمة للوقاية من بعض انواع السرطانات.

- يحتوي العدس على نسبة عالية من الالياف لذا فهو يساهم بشكل كبير في تنظيم حركة الامعاء وتحسين عملية الهضم.