وصفة تقضي على اللون الداكن ببعض أماكن الجسم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني العديد من الاشخاص مشكلة الأماكن الداكنة بالجسم وتغير لونها إلى الغامق مما يولد لديهم الأرق حول الموضوع خاصة النساء، وهذه المشكلة شائكة لابد من علاجها للتخلص من اللون الداكن لانه يسبب الحرج للعديد من النساء.



لكن لحسن الحظ فالحل موجود، في البداية يجب تجنب العطور على الجلد والمبيضات الكريمية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة وإليكم هذه الوصفة الطبيعيه لتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم:

ضعي معلقتين من مادة الكلور في بانيو مليء بالماء، وانقعي الجسم في الماء مدة لا تقل عن 10 دقائق 3 مرات في الأسبوع، وبعد الخروج من الماء نقوم بغسل الجسم بصابون مصنوع من زيوت طبيعية لترطيب الجسم بشكل صحيح.

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وبعد إنهاء هذا الحمام يأتي دور كريمات التفتيح الطبيعية، فندهن الأماكن الداكنة بكريم تفتيح طبيعي ثم نضع عليه ورق سلوفان خاصة في الكوع والركبة ويترك من ساعتين إلى ثلاث ساعات، فورق السلوفان يساعد على إمتصاص الجسم للكريم .

وايضا هناك وصفة اخرى تعطي نتيجة هائلة في التخلص من اللون الداكن بالجسموهي عبارة عن:

تحضير خميرة وخل التفاح والعسل والملح (معلقة خميرة بيرة، نصف معلقة عسل، معلقة كبيرة ملح و2 معلقة خل التفاح).

نخلط المكونات جيدا ثم توضع على الأماكن الداكنة لمدة ساعة يوميا ولمدة لا تقل عن شهر بشكل يومي مما سيقضي على اللون الداكن نهائيا.