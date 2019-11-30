انزعوا حشوة أسنانكم فوراً.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثير من الناس من التسوس فى أسنانهم ويصل الى العصب مما يجعلهم يلجأون للطبيب لخلع أو لحشو الاسنان ولكن أثبتت الدرسات الامريكية أن المادة المركبة والمستخدمة لحشوة الاسنان تكون خطر جداً على الصحة وتسبب بعض الامراض كالزهايمر وتقلب المزاج الذى يصل للكآبة بسبب تركيبة هذة المادة، فهي تتكون من:



- 50% مزيج من الفضة والنحاس والقصدير.

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- 50% الاخرى من الزئبق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية من قبل فى عام 1991م أن الزئبق يشكل خطراً كبيراً على صحة الانسان، حيث قال الدكتور Hal Huggins وهو أحد خبراء الاطباء الذين شددوا على خطورة هذه المواد على الصحة وقال: عند مضغ الطعام ومروره على الزئبق تنفصل جزيئات من الزئبق وتدخل الى الجسم مع اللعاب وهى تتراكم وتؤدى الى أمراض كثيرة.

وقال الباحث الكيمائى André Picot أن الزئبق مادة سامة على جهاز المناعة والجهاز العصبى والهرمونى، حيث تتركز وتتراكم هذه الجزيئات السامة فى الدماغ وفى الغدد الصماء فتدمرها.

من جهة أخرى، يمكنك خلع الضرس لتفادي المشاكل التى تأتى من هذه المادة أو تطلب من الطبيب نوع حشو آخر غير مركب من مادة الزئبق، حشوة آمنة على صحتك.